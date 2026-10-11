Ambala News: डिजिटल स्क्रीन के दुष्प्रभाव बताए

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विद्यार्थियों को कौशल विकास से जोड़ने पर दिया जोरनारायणगढ़। राजकीय महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को प्लेसमेंट सेल व वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में कॅरिअर काउंसिलिंग सत्र का आयोजन किया गया। प्राचार्य रोहित कुमार ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को कौशल विकास से जोड़ना है। मुख्य वक्ता विक्रम सिंह ने छात्र-छात्राओं को एआई टूल्स, फिग्मा, ग्राफिक डिजाइनिंग, रिज्यूम निर्माण व आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। संयोजक डॉ. सुमन लता व डॉ. राजेंद्र कुमार के संचालन में विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तर सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। संवादशिविर में युवाओं ने भरे मतदाता फॉर्मनारायणगढ़। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानों में विशेष मतदाता शिविर आयोजित किए गए। एसडीएम शिवजीत भारती के मार्गदर्शन में राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कैंप में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से नया मतदाता बनने के लिए प्रपत्र-6 भरवाए गए। पहली बार मतदाता बनने को लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया। तनु, रविंदर कौर, ज्योति और ऋतिकेश समेत कई विद्यार्थियों ने फॉर्म भरकर खुशी जाहिर की और निर्वाचन आयोग का आभार जताया। एसडीएम शिवजीत भारती ने कहा कि जागरूक और जिम्मेदार युवा ही लोकतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। शिविर में चुनाव कानूनगो सरताज, नीलम और सोनिया ने विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया। संवाद