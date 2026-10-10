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हरियाणा: ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे, मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान

Sat, 10 Oct 2026 04:14 PM IST
Naveen एएनआई, हरियाणा
एएनआई, हरियाणा Published by: Naveen Updated Sat, 10 Oct 2026 04:14 PM IST
सार

अनिल विज ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही हैं और उनके काम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

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ED, CBI, and Election Commission are working independently, says Minister Anil Vij in a major statement
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज - फोटो : ANI

विस्तार
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हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रवर्तन निदेशालय  के खिलाफ विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह देश की स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कोई सुनियोजित हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो या सीबीआई, ये सभी संस्थाएं बस अपना काम कर रही हैं।

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अनिल विज ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही हैं और उनके काम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता देश के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

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