हरियाणा: ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे, मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह देश की स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कोई सुनियोजित हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो या सीबीआई, ये सभी संस्थाएं बस अपना काम कर रही हैं।

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#WATCH | Ambala, Haryana: On the opposition's allegations against the ED, Haryana Cabinet Minister Anil Vij says, "...This is not a systematic attack on the country's autonomous democratic institutions. Whether it is the Election Commission, the ED, or the CBI, they are simply discharging their duties..." — ANI (@ANI) October 10, 2026 विज्ञापन



अनिल विज ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही हैं और उनके काम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता देश के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अनिल विज ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही हैं और उनके काम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता देश के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

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