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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गुरुद्वारा साहिबों में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिला। मंगलवार सुबह से लेकर देर रात तक धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चला। काफी संख्या में संगत ने गुरु चरणों में माथा टेका और विश्व कल्याण की कामना की।संगत ने ''नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला'' की अरदास की। मंगलवार सुबह गुरुद्वारा साहिबों में अरदास के बाद कथा-कीर्तन समागम का शुभारंभ हुआ। भोर होते ही श्रद्धालुओं के गुरुद्वारा पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने जीवन में सत्य, किरत और वंड छकना के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।समागम के दौरान पंथ के प्रसिद्ध कथा वाचकों और कीर्तनी जत्थों ने मधुर स्वर में शब्द-कीर्तन व गुरबाणी का गायन किया। इससे संगत भावविभोर और निहाल हो गई। कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। समानता के संदेश और नाम सिमरन के महत्व को बताया गया। छावनी के गोबिंद नगर गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं द्वारा इलाहीबाणी के जाप किए गए। इससे पूरा परिसर भक्तिमय ऊर्जा से भर उठा।अटूट लंगर और सेवाधार्मिक समागम की समाप्ति पर गुरु घर की परंपरा के अनुसार गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। इसमें सेवा भावना के साथ श्रद्धालुओं ने प्रसाद व लंगर ग्रहण किया। जाति-पाति और ऊंच-नीच के भेदभाव से परे काफी संख्या में लोगों ने पंगत में बैठकर लंगर छका। सेवादारों ने पूरे समर्पण के साथ संगत की सेवा की।दीपमाला और आतिशबाजीप्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शाम को भी विशेष दीवान सजे। इनमें रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को जोड़े रखा। संध्या के समय आकर्षक आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी ने आसमान में रंगीन छटा बिखेर दी। इस पावन अवसर की खुशी में संगत ने गुरुद्वारा साहिब परिसर में दीप व मोमबत्तियां जलाईं। अपने घरों में भी दीप व मोमबत्तियां जलाकर चारों ओर उजियारा फैलाया।