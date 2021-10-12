विज्ञापन

अंबाला सिटी। सिंगावाला स्थित विष्णु विहार कॉलोनी में मकान खाली कराने के विवाद को लेकर 15 से 20 लोगों ने एक ई-रिक्शा चालक के घर धावा बोल दिया। हमलावरों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और सारा सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने आई चालक की पत्नी और बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।पीड़ित ई-रिक्शा चालक कृष्ण कुमार ने बताया कि उसने 9 साल पहले सोंडा निवासी एक व्यक्ति से यह मकान किराए पर लिया था। बाद में मकान मालिक के प्रस्ताव पर उसने किश्तों में मकान खरीदने के लिए करीब छह लाख रुपये दे दिए। आरोप है कि अब मकान मालिक रजिस्ट्री करने से मुकर रहा है और मकान खाली करने का दबाव बना रहा है। यह मामला पिछले ढाई साल से अदालत में विचाराधीन है।कृष्ण कुमार के अनुसार, दोपहर करीब 1:30 बजे जब वह काम पर गया था, तभी आरोपियों ने घर में घुसकर उसकी पत्नी, तीन बेटियों व बेटे को पीटा। सूचना पाकर जब वह घर पहुंचा, तो आरोपियों ने उसे भी घेरकर डंडों से पीटा और फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।