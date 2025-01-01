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अंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सफर को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के दावों के बीच एक अहम यात्री सुविधा विभागीय प्रक्रिया में उलझकर रह गई है। स्टेशन के प्लेटफार्म-1 पर आधुनिक डिजिटल लॉकर स्थापित हुए एक माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मंडल स्तर पर अभी तक इनका किराया निर्धारित नहीं हो सका है। किराया सूची जारी न होने के कारण तैयार लॉकरों पर ताला लटका है।रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित सामान रखने की आधुनिक सुविधा देने के लिए लगभग 11 लाख रुपये की लागत से डिजिटल लॉकर लगाने का ठेका जारी किया था। अनुबंध के मुताबिक संबंधित एजेंसी को अगले तीन वर्षों तक इस सुविधा का संचालन करना है। एजेंसी ने समय रहते प्लेटफार्म-1 पर लॉकर यूनिट्स स्थापित भी कर दीं, लेकिन वाणिज्यिक व मंडल स्तर पर दरों को अंतिम रूप न दिए जाने से यह सुविधा शुरू नहीं हो सकी।भारी सामान के साथ बढ़ी यात्रियों की मुश्किलेंस्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ ट्रेन बदलने या आसपास के क्षेत्रों में कामकाज के लिए रुकने वाले मुसाफिरों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्रियों को अपना भारी बैग और सामान लेकर प्लेटफार्म व स्टेशन परिसर में घूमना पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि पारंपरिक क्लॅाक रूम में कई बार प्रक्रिया या जगह को लेकर असुविधा होती है।जल्द शुरू की जाए डिजिटल लाॅकर की सुविधायात्री पंकज, गिरीश व मोहित आदि का कहना है कि जब लाखों रुपये खर्च कर मशीनें लग चुकी हैं और पूरा सेटअप तैयार है, तो किराया तय करने में इतनी देरी समझ से परे है। यात्रियों ने मांग की है कि मंडल स्तर पर फाइल को जल्द मंजूरी देकर डिजिटल लॉकर शुरू किए जाएं, ताकि सफर के दौरान सामान की चिंता से राहत मिल सके।डिजिटल लॉकर के इस्तेमाल के लिए किराया दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया मंडल स्तर पर चल रही है। जल्द ही शुल्क की दरें जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद यात्री निर्धारित शुल्क चुकाकर सुरक्षित तरीके से अपना सामान रख सकेंगे।- यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।