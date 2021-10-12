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Ambala News: वार्ड स्तर पर होंगे 43 लाख के विकास कार्य

Thu, 08 Oct 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:04 AM IST
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Development work worth Rs 43 lakh will be done at the ward level.Development work worth Rs 43 lakh will be done at the ward level.
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर के तहत आने वाले विभिन्न वार्डों और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए विकास कार्यों का खाका तैयार कर लिया गया है।
छावनी के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों के निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने, बिजली आपूर्ति सुधारने और स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार पर लगभग 43 लाख रुपये की लागत से कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन और बुनियादी सुविधाओं में राहत मिलेगी।
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विकास कार्याें के तहत वार्ड नंबर 11 के रामपुर गांव में राजेश के मकान से प्रिंस सैनी के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने का काम होगा और इस पर 7,17,477 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार नए वार्ड नंबर 31 के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मरम्मत एवं रखरखाव के कार्यों पर 8,13,458 रुपये, वार्ड नंबर 13 में गॉड क्लीनिक व दशमेश क्रिएटर के सामने से मुख्य सड़क तक गली का निर्माण पर 6,20,901 रुपये, सरसेहड़ी गांव में गुलशन कुमार के मकान से गूगा माड़ी तक इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का कार्य पर 5,51,068 रुपये, राजीव मेडिकोज से जैन मंदिर की मुख्य सड़क के नवनिर्माण पर 5,57,932 रुपये, वाल्मीकि बस्ती में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर 5,33,471 रुपये, खुमरान मोहल्ला में संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य पर 4,22,092 रुपये खर्च किए जाएंगे।
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