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Ambala News: अवैध कॉलोनियों में की तोड़फोड़

Thu, 15 Oct 2026 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:46 AM IST
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Demolition of illegal colonies
अवैध कॉलोनी  में पीला पंजा चलाती हुई जेसीबी। विभाग
साहा। जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा बराड़ा के गांव गगनपुर और साहा के गांव दिनारपुर में कुल करीब 9 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई कच्ची-पक्की सड़कों का जाल और नींवें ध्वस्त कर दी गईं। इसके अलावा तेपला में अवैध दुकान और केसरी में पेट्रोल पंप को सील किया गया। जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने आमजन से अपील की है कि प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। संवाद
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