Ambala News: अवैध कॉलोनियों में की तोड़फोड़

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साहा। जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा बराड़ा के गांव गगनपुर और साहा के गांव दिनारपुर में कुल करीब 9 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई कच्ची-पक्की सड़कों का जाल और नींवें ध्वस्त कर दी गईं। इसके अलावा तेपला में अवैध दुकान और केसरी में पेट्रोल पंप को सील किया गया। जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने आमजन से अपील की है कि प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। संवाद