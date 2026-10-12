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Ambala News: मुलाना में खेतों में बिछी फसल

Mon, 12 Oct 2026 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:08 AM IST
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Crops lying in the fields in Mulana
मुलाना मंडी में धन की ढेरी भीगी हुई । संवाद - फोटो : Archive
मुलाना। क्षेत्र में हुई बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कटाई के समय आई इस आपदा से धान की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल जमीन पर बिछ गई है। पकी फसल के गिरने और दानों पर सीधे पानी पड़ने से पैदावार प्रभावित हुई है। फसल की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिरने जैसे हालात बन गए हैं। मुलाना अनाज मंडी में खुले में रखी धान की ढेरियां भी तेज बारिश में भीग गईं। विभाग ने तिरपाल डालकर फसल बचाने का प्रयास किया था, लेकिन लगातार बारिश और जल निकासी की कमी से यह इंतजाम नाकाफी साबित हुए। मंडी में धान की फसल पानी के बीच ही तिरपाल से ढकी रही। संवाद

मुलाना मंडी में धन की ढेरी भीगी हुई । संवाद

मुलाना मंडी में धन की ढेरी भीगी हुई । संवाद- फोटो : Archive

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