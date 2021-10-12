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माई सिटी रिपोर्टरअंबाला सिटी। अदालत को गुमराह करने, शपथ पर झूठी गवाही देने और डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के मामले में अंबाला की जेएमआईसी पवनदीप कौर की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पार्क हीलिंग टच सुपर स्पेशियलिटी कॉर्पोरेट अस्पताल, अंबाला के दो कर्मचारियों और मोहाली स्थित ग्रेसियन सुपर स्पेशियलिटी कॉर्पोरेट अस्पताल के एक अधिकारी के खिलाफ झूठी गवाही और फर्जी साक्ष्य पेश करने के मामले में कोर्ट कंप्लेंट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।अंबाला सिटी के सिविल लाइंस निवासी याचिकाकर्ता डॉ. गोपाल कृष्ण गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 379 और 215 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने अपने पिता स्वर्गीय एसके गुप्ता की उपचार के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही से हुई मौत और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) से बड़ी राशि क्लेम करने के लिए कथित तौर पर फर्जी मेडिकल बिल और दस्तावेज तैयार करने के आरोपों को लेकर पहले से शिकायत दायर कर रखी है।कंसेंट फॉर्म का तीसरा पन्ना मिला खालीसुनवाई के दौरान सामने आया कि मोहाली स्थित ग्रेसियन अस्पताल की पीईटी स्कैन शाखा के अधिकारी दलविंदर सिंह ने गवाह के तौर पर अदालत में जो कंसेंट फॉर्म पेश किया, वह अधूरा और कथित रूप से कूटरचित था। फॉर्म का तीसरा पन्ना, जिसमें जांच से जुड़े जोखिम और संभावित जटिलताओं का उल्लेख होना था, खाली पाया गया।वहीं, पार्क हीलिंग टच अस्पताल के लैब मैनेजर गुरदीप सिंह और डीजीएम (ऑपरेशंस) मंजू पर आरोप है कि उन्होंने सैंपल लेने का वास्तविक समय छिपाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया। इतना ही नहीं, अदालत की ओर से 24 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए जाने के बावजूद ओपीडी की लैब रिपोर्ट और टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म नष्ट किए जाने का भी आरोप है।सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवालाअदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और न्याय की धारा को दूषित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। जेएमआईसी अदालत ने तीनों आरोपियों और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), अंबाला की अदालत में भेजने के आदेश दिए हैं।मामले में अब 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।