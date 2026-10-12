फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Couple attacked with sharp weapons

Ambala News: दंपती पर तेजधार हथियारों से हमला

Mon, 12 Oct 2026 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:08 AM IST
विज्ञापन
Couple attacked with sharp weapons
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला सिटी। कलेरा गांव में सैर पर निकले एक दंपती पर तीन युवकों ने लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़िता सोनिया रानी ने पुलिस को बताया कि 7 अक्तूबर की रात वह अपने पति सुभाष चंद और बच्चों के साथ गांव की फिरनी पर सैर कर रही थीं।
उसी दौरान गांव के सुखचैन, मनदीप सिंह और राजिंदर ने पुरानी रंजिश में उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने सुभाष चंद पर लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों से वार किए। पति को बचाने आईं सोनिया रानी पर भी तेजधार हथियार से हमला हुआ, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोटें आईं। सुभाष चंद के सिर पर भी गंभीर प्रहार किए गए। हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन

सोनिया रानी ने 8 अक्तूबर को थाना नग्गल में दरख्वास्त दी और एमएलआर पेश की। डॉक्टरों ने दोनों घायलों की चोटों को गंभीर श्रेणी का बताया। एक्सरे रिपोर्ट मिलने और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जुर्म प्रमाणित पाया गया। जांच अधिकारी सोनू कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed