Ambala News: बहुद्देशीय पार्किंग में लिफ्ट का काम लटकाने पर ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट

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लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत वाली इस बहुउद्देशीय पार्किंग परियोजना का काम पिछले करीब एक साल से ठप या बेहद धीमी गति से चल रहा है। इसके कारण स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में लगे जनता दरबार के दौरान जब यह मामला कैबिनेट मंत्री अनिल विज के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। मंत्री ने मौके पर मौजूद नगर परिषद के अधिकारी को फटकार लगाते हुए लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ तुरंत शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे।अधिकारियों की जवाबदेही तयविज की सख्ती का असर तुरंत देखने को मिला। नगर परिषद ने बिना देर किए संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि वह या तो तुरंत प्रभाव से साइट पर काम सुचारू रूप से शुरू करे अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई और अनुबंध रद्द करने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा, इस परियोजना की देखरेख में कोताही बरतने पर संबंधित अधिशासी अभियंता को भी कड़ी फटकार लगाई गई है।दोबारा टेंडर लगाने के भी संकेतनगर परिषद प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार यदि ठेकेदार की ओर से नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है या काम में तेजी नहीं लाई जाती है, तो अनुबंध रद्द कर इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, ताकि जनता के गाढ़े कमाई के पैसों से बन रही लिफ्ट का लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिल सके।वर्जनठेकेदार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। अगर वो काम नहीं शुरू करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य जो विकास कार्य चल रहे हैं और इनमें भी ठेकेदार अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा।- स्वर्ण कौर, अध्यक्ष, नगर परिषद सदर