Ambala News: समता विहार में गली व नालियों का निर्माण कार्य शुरू

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अंबाला। समता विहार कॉलोनीवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। सोमवार को वार्ड नंबर 12 में गली व नालियों के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वार्ड-12 के पार्षद एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश धीमान ने नारियल फोड़कर विकास कार्य की शुरुआत की। सतीश धीमान ने कहा कि वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्माण कार्य से कॉलोनी में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा। इस मौके पर राकेश यादव, सुरेश, मान सिंह मठाडु, अमित बराड़, मनोज भगत समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संवाद