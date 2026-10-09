Ambala News: चार अवैध कॉलोनियों में निर्माण किया ध्वस्त

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माई सिटी रिपोर्टरकरनाल/निगदू। अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति हो रहे निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। वीरवार को डीटीपी की टीम ने पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में निगदू क्षेत्र में बड़े स्तर पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। लगभग 8.75 एकड़ में फैली चार अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माणों और सड़कों को ध्वस्त कर दिया गया।पहली कार्रवाई पसताना रोड पर स्थित करीब 1.5 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी पर हुई, यहां सभी कच्ची सड़कों को उखाड़ा गया। इसके बाद टीम नीलोखेड़ी-ढांड रोड पर पहुंची। यहां 2.5 एकड़ की अवैध कॉलोनी में दो निर्माणाधीन शोरूम को पूरी तरह ध्वस्त किए।तीसरी कार्रवाई इसी रोड पर डेढ़ एकड़ में फैली कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन और दो डीपीसी पर हुई। इसके अलावा चौथी कार्रवाई भी इसी मार्ग पर 3.25 एकड़ की कॉलोनी में तीन अवैध दुकानों और एक डीपीसी को तोड़ा गया।मकान खरीदने से पहले जांच लें वैधता : डीटीपीडीटीपी राहुल सिंगला ने बताया कि आठ जून को निगदू समेत 20 गांव अतिरिक्त नियंत्रण क्षेत्र में आ चुके हैं। ऐसे में यहां कॉलोनी काटने के अलावा मकान निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। नियंत्रण क्षेत्र-4 गठित करते हुए नीलोखेड़ी-तरावड़ी व निसिंग खंड के 20 गांवों को इसमें शामिल किया गया था। नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार भविष्य की विकासात्मक योजना और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर किया जाता है। भविष्य में इनका विकास कार्य भी अलग तरीके से होंगे, हालांकि अभी इसके लिए कोई अधिसूचना या आदेश नहीं आए हैं। लोग जमीन या मकान खरीदने से पहले वैधता की जांच-पड़ताल कर लें।