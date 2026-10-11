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Ambala News: आठ साल में भी पूरा नहीं सिटी एंड बैंक स्क्वेयर, सातवीं बार लगा टेंडर

Sun, 11 Oct 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:04 AM IST
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City and Bank Square project incomplete even after eight years; tender floated for the seventh time.
सिटी-बैंक स्क्वेयर की अधूरी इमारत में खुले पड़े सरियों पर जंग, आसपास उगी घास।संवाद - फोटो : Samvad
सोनू थुआ
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कैथल। शहर के पुराने बस अड्डे की जमीन पर बन रहा सिटी एंड बैंक स्क्वेयर आठ साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। शहरवासियों को एक ही छत के नीचे बैंकों की सुविधा देने और पार्किंग की समस्या दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजना अब खुद बदहाली की तस्वीर बन गई है।
शहरवासी मंजीत, राजकुमार ने बताया कि निर्माणाधीन भवन में खड़े सरियों पर जंग लग रही है और आसपास झाड़ियां उग आई हैं। अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए नगर परिषद ने अब सातवीं बार 19 करोड़ 78 लाख 65 हजार 895 रुपये का टेंडर जारी किया है। पुराने बस स्टैंड की 43 कनाल 10 मरला जमीन पर इस परियोजना की योजना वर्ष 2015 के आसपास तैयार की गई थी। अक्तूबर 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसे अक्तूबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी भवन तैयार नहीं हो सका।
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परियोजना में सात मंजिला भवन बनाया जाना है। इसकी पांच मंजिलों पर बैंक कार्यालय और दो मंजिला बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे अलग-अलग बैंकों में जाने वाले लोगों को सुविधा मिलने के साथ शहर में पार्किंग का दबाव कम होने की उम्मीद थी। शहर में कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक दुकानों, कोचिंग सेंटरों, बैंकों के आगे सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं।
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भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों में उलझा निर्माण : निर्माण कार्य शुरू होने के बाद वर्ष 2019 में परियोजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इसके बाद भुगतान सहित अन्य विवादों के कारण वर्ष 2021 में काम रुक गया। निर्माण बंद होने के बाद परियोजना को पूरा कराने के प्रयास किए गए, लेकिन बार-बार टेंडर जारी करने के बावजूद काम सिरे नहीं चढ़ सका। अब आठ साल बाद भी शहरवासियों को इस परियोजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

बैंकों के बाहर सड़क पर खड़े होते हैं वाहन : शहरवासी रणदीप के अनुसार शहर में करनाल रोड, ढांड रोड, अंबाला रोड और जींद रोड सहित प्रमुख मार्गों पर कई बैंक हैं, लेकिन उनके बाहर पर्याप्त पार्किंग नहीं होने से लोगों को सड़क पर वाहन खड़े करने पड़ते हैं। इससे यातायात भी प्रभावित होता है। दिनभर शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। सिटी एंड बैंक स्क्वेयर में बैंक कार्यालय व पार्किंग की सुविधा शुरू होने से लोगों को राहत मिल सकती है। शहरवासियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से परियोजना का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।
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