Ambala News: बच्चों ने किया रामलीला का मंचन

विज्ञापन

बराड़ा। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल जयदेव शर्मा के नेतृत्व में रामायण व रामलीला मंचन हुआ। कार्यक्रम में प्रख्यात डॉ. कुलदीप शर्मा मुख्य अतिथि और सिंबला की सरपंच नेहा वैद्य विशिष्ट अतिथि रहीं। विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा, म्यूजिकल एक्ट और भरत मिलाप सहित सजीव प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। अतिथियों ने बच्चों की सराहना की। अंत में राम नाम जप के साथ समारोह का समापन हुआ।