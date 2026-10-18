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Ambala News: बच्चों ने किया रामलीला का मंचन

Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
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Children staged Ramlila
बराड़ा के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान मौजूद गणमान्य। प्रवक्ता - फोटो : File Photo
बराड़ा। डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल जयदेव शर्मा के नेतृत्व में रामायण व रामलीला मंचन हुआ। कार्यक्रम में प्रख्यात डॉ. कुलदीप शर्मा मुख्य अतिथि और सिंबला की सरपंच नेहा वैद्य विशिष्ट अतिथि रहीं। विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा, म्यूजिकल एक्ट और भरत मिलाप सहित सजीव प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। अतिथियों ने बच्चों की सराहना की। अंत में राम नाम जप के साथ समारोह का समापन हुआ।
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