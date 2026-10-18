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Ambala News: चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी... पर झूमे

Sun, 18 Oct 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:47 AM IST
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Chali Bhole Ki Baratiya Himachal Nagari... Par Jhume
अंबाला सिटी। शारदीय नवरात्र के अवसर पर बादशाही बाग स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में नौ दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा का शनिवार को छठा दिन रहा। काशी से पधारे पीठाधीश्वर जगद्गुरु विनय प्रिय त्रिपाठी मधुकर ने शिव-पार्वती विवाह और कामदेव दहन का मनमोहक प्रसंग सुनाया। श्री सनातन प्रचार मंडल द्वारा आयोजित इस कथा में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी भजन पर भक्तगण झूम उठे। कथा के दौरान हरिद्वार से पहुंचे आचार्य सनातन चैतन्य महाराज का समिति सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संवाद
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