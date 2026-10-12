फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Case filed against 6 people including husband for dowry harassment

Ambala News: दहेज प्रताड़ना में पति समेत 6 पर केस

Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
विज्ञापन
Case filed against 6 people including husband for dowry harassment
अंबाला सिटी। महिला थाना पुलिस ने कुरुक्षेत्र की रहने वाली विवाहिता की शिकायत पर उसके पति प्रमोद कुमार और ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी पति ने अपनी पहली शादी और उससे हुए तलाक का सच छिपाकर उससे दूसरा विवाह रचाया था। जब उसे इस बात की भनक लगी, तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
विज्ञापन


विवाहिता ने बताया कि लगातार दी जा रही मानसिक प्रताड़ना और तनाव के कारण 6 अप्रैल 2021 को उसका गर्भपात हो गया। इसके बावजूद आरोपियों का रवैया नहीं बदला और वे लगातार मायके से पैसे लाने और दहेज की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाते रहे। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक हकमुद्दीन मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed