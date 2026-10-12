Ambala News: दहेज प्रताड़ना में पति समेत 6 पर केस

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पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी पति ने अपनी पहली शादी और उससे हुए तलाक का सच छिपाकर उससे दूसरा विवाह रचाया था। जब उसे इस बात की भनक लगी, तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।विवाहिता ने बताया कि लगातार दी जा रही मानसिक प्रताड़ना और तनाव के कारण 6 अप्रैल 2021 को उसका गर्भपात हो गया। इसके बावजूद आरोपियों का रवैया नहीं बदला और वे लगातार मायके से पैसे लाने और दहेज की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाते रहे। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक हकमुद्दीन मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। संवाद