Ambala News: दहेज प्रताड़ना में पति समेत 6 पर केस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
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अंबाला सिटी। महिला थाना पुलिस ने कुरुक्षेत्र की रहने वाली विवाहिता की शिकायत पर उसके पति प्रमोद कुमार और ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी पति ने अपनी पहली शादी और उससे हुए तलाक का सच छिपाकर उससे दूसरा विवाह रचाया था। जब उसे इस बात की भनक लगी, तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
विवाहिता ने बताया कि लगातार दी जा रही मानसिक प्रताड़ना और तनाव के कारण 6 अप्रैल 2021 को उसका गर्भपात हो गया। इसके बावजूद आरोपियों का रवैया नहीं बदला और वे लगातार मायके से पैसे लाने और दहेज की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाते रहे। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक हकमुद्दीन मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। संवाद
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पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी पति ने अपनी पहली शादी और उससे हुए तलाक का सच छिपाकर उससे दूसरा विवाह रचाया था। जब उसे इस बात की भनक लगी, तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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विवाहिता ने बताया कि लगातार दी जा रही मानसिक प्रताड़ना और तनाव के कारण 6 अप्रैल 2021 को उसका गर्भपात हो गया। इसके बावजूद आरोपियों का रवैया नहीं बदला और वे लगातार मायके से पैसे लाने और दहेज की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाते रहे। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक हकमुद्दीन मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। संवाद
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