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Ambala News: वशिष्ट नगर में आपस में भिड़े सांड

Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
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Bulls clash in Vashisht Nagar
अंबाला छावनी के वार्ड नंबर 7 व​​​शिष्ट नगर में गली में ​भिड़ते सांड। फुटेज
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। वशिष्ट नगर वार्ड-7 में आवारा सांडों की आपसी लड़ाई ने लोगों की नींद उड़ा दी है। हालात यह हैं कि यहां से गुजरने वाले राहगीर हर पल किसी अनहोनी के डर के साए में जीने को मजबूर हैं।

स्थानीय निवासी दीपक, मनोज, गौरव व सन्नी आदि का कहना है कि प्रशासन और नगर निगम की अनदेखी के कारण यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। वार्ड के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो कभी भी कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। नगर परिषद सदर अध्यक्ष स्वर्ण कौर ने बताया कि बेसहारा गोवंश की निविदा को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में दो-तीन गोशालाओं से भी बात की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही निविदा जारी कर दी जाएगी और काम शुरु हो जाएगा।
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