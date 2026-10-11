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Ambala News: सांड ने मालिक को उठाकर पटका, गंभीर रूप से घायल

Sun, 11 Oct 2026 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:08 AM IST
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Bull picks up owner and throws him down, seriously injuring him
कैंट के नागरिक अस्पताल के बाहर घूमता आवारा सांड। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। बोह गांव में एक सांड ने अपने मालिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसी बीच, नागरिक अस्पताल के बाहर एक आवारा सांड ने सड़क पर उत्पात मचाया।
झोटा-बुग्गी चलाने वाले बलदेव को उनके पालतू सांड ने उठाकर पटक दिया। इस हमले में बलदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी कुलदीप कौर तुरंत उन्हें नागरिक अस्पताल ले गईं।
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बलदेव का उपचार अस्पताल में चल रहा है। दूसरी घटना नागरिक अस्पताल के बाहर हुई। एक आवारा सांड खाने की तलाश में सड़क किनारे रखे कूड़ेदान के पास पहुंचा। सांड का सींग कूड़ेदान में फंस गया। इससे वह सड़क पर इधर-उधर भागने लगा और उत्पात मचाने लगा। हाईवे के पास हुई इस घटना से बड़ा हादसा टल गया। छावनी के बोह गांव में यह घटना हुई। बलदेव अपने पालतू सांड के हमले का शिकार हुए। सांड ने उन्हें पटककर बुरी तरह घायल कर दिया। बलदेव झोटा-बुग्गी चलाने का काम करते हैं। उनकी पत्नी कुलदीप कौर ने उन्हें तत्काल नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।

कैंट के नागरिक अस्पताल के बाहर घूमता आवारा सांड। संवाद

कैंट के नागरिक अस्पताल के बाहर घूमता आवारा सांड। संवाद

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