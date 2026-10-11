Ambala News: सांड ने मालिक को उठाकर पटका, गंभीर रूप से घायल

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अंबाला। बोह गांव में एक सांड ने अपने मालिक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसी बीच, नागरिक अस्पताल के बाहर एक आवारा सांड ने सड़क पर उत्पात मचाया।झोटा-बुग्गी चलाने वाले बलदेव को उनके पालतू सांड ने उठाकर पटक दिया। इस हमले में बलदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी कुलदीप कौर तुरंत उन्हें नागरिक अस्पताल ले गईं।बलदेव का उपचार अस्पताल में चल रहा है। दूसरी घटना नागरिक अस्पताल के बाहर हुई। एक आवारा सांड खाने की तलाश में सड़क किनारे रखे कूड़ेदान के पास पहुंचा। सांड का सींग कूड़ेदान में फंस गया। इससे वह सड़क पर इधर-उधर भागने लगा और उत्पात मचाने लगा। हाईवे के पास हुई इस घटना से बड़ा हादसा टल गया। छावनी के बोह गांव में यह घटना हुई। बलदेव अपने पालतू सांड के हमले का शिकार हुए। सांड ने उन्हें पटककर बुरी तरह घायल कर दिया। बलदेव झोटा-बुग्गी चलाने का काम करते हैं। उनकी पत्नी कुलदीप कौर ने उन्हें तत्काल नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।