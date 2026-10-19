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Ambala News: लापता युवक का शव दिल्ली पैरलल नहर से बरामद

Mon, 19 Oct 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:10 AM IST
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Body of missing youth recovered from Delhi Parallel Canal
पानीपत। पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी सिकंदरपुर गांव से पिछले चार दिन से लापता मोहित का शव रविवार को असंध रोड हनुमान मंदिर के पास दिल्ली पैरलल नहर से बरामद हुआ है।
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परिजनों ने बताया कि मोहित शर्मा अविवाहित था और मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था। उसकी इस मानसिक स्थिति के कारण वह पहले भी कई बार बिना बताए घर से चला जाता था। वह कुछ समय बाद वापस लौट आता था। वह वीरवार को घर से निकला था। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। वे अपने स्तर पर लगातार तलाश कर रहे थे। पुराना औद्योगिक थाना के प्रभारी अरविंद ने बताया कि परिजनों के बयानों के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। ब्यूरो
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