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Ambala News: रक्तदान शिविर का आयोजन, 60 यूनिट रक्त एकत्रित

Sun, 18 Oct 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:25 AM IST
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Blood donation camp organized, 60 units of blood collected
मुलाना। मैवरिक्स इंटरनेशनल स्कूल में अध्यक्ष रमेश चौहान व वाइस चेयरमैन नरेश चौहान के जन्मदिन पर प्रथम रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इसमें 60 यूनिट रक्तदान किया गया। मुख्य अतिथि मार्केट कमेटी चेयरमैन जसमेर राणा व विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी प्रमोद राणा रहे। जसमेर राणा ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि जन्मदिन को समाजसेवा से जोड़ना प्रेरणादायक है। एमएमडीयू के डॉक्टरों की टीम ने रक्त एकत्र किया। इस दौरान निदेशक दिग्विजय चौहान व प्रिंसिपल निधि त्रिपाठी सहित प्रबंधन ने सभी का आभार जताया।
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