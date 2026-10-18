फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   BJP will launch Save Democracy campaign

Ambala News: भाजपा चलाएगी लोकतंत्र बचाओ अभियान

Sun, 18 Oct 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
BJP will launch Save Democracy campaign
जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात करतीं प्रदेशाध्यक्ष डॉ गुप्ता। संवाद
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

अंबाला सिटी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र हटाओ अभियान के जरिए विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देगी।
प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने शनिवार को अंबाला स्थित कार्यालय अंब कमल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 27 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों और शक्ति केंद्र प्रमुखों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।
यह अभियान आगामी 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। डॉ. गुप्ता ने कहा कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीजेपी जैसे संगठन देश में अराजकता और अस्थिरता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग और सेना की विश्वसनीयता को कमजोर करने में जुटा है।
विज्ञापन

भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर एसआईआर और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भ्रामक प्रचार का तथ्यों के साथ पर्दाफाश करेंगे। इस बीच, हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और सह-प्रभारी डॉ. भोला सिंह 22 और 23 अक्टूबर को पंचकूला स्थित पंचकमल कार्यालय में प्रवास करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा, पूर्व मंत्री असीम गोयल और कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed