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Ambala News: भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन

Tue, 13 Oct 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:08 AM IST
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BJP Mahila Morcha staged a protest
पॉलिटे​​क्निक चौक पर भाजपा महिला मोर्चा की पदा​धिकारी व कार्यकर्ता। प्रवक्ता - फोटो : Archive
अंबाला सिटी। जेएनयू में कांग्रेस सांसद प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में सोमवार को पॉलीटेक्निक चौक पर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बीनू गर्ग के नेतृत्व में हुए इस धरने में मेयर अक्षिता सैनी और प्रदेश सचिव गुरप्रीत कौर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी को शर्मनाक बताया और सांसद के इस्तीफे की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपी सांसद का इस्तीफा नहीं होता, तब तक यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। संवाद
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