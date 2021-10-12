Ambala News: बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

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मंदिर में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस रिमांड परअंबाला सिटी। थाना नग्गल पुलिस ने हसनपुर गांव स्थित मंदिर की ग्रिल तोड़कर चोरी करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नग्गल निवासी सनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी और विशाल है। जांच अधिकारी जनकराज के अनुसार, गांव निवासी जयप्रकाश ने 19 अगस्त को मंदिर से बैटरी, इन्वर्टर और दानपात्र से नकदी चोरी होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को काबू किया। अदालत में पेश कर आरोपियों को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। संवादई-रिक्शा की बैटरियां चोरी करने के आरोपी पकड़ेअंबाला सिटी। थाना सिटी पुलिस ने ई-रिक्शा की बैटरियां चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बादशाही बाग निवासी योगेश उर्फ अमन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। पूछताछ में उसके साथी अमनदीप उर्फ सागर (निवासी बादशाही बाग) का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता मुकेश कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने चोरी की बैटरियां बरामद कर दोनों आरोपियों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है। संवादबाइक चोरी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थेनारायणगढ़। पुलिस ने बाइक चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।आरोपी यमुनानगर के काठवाला गांव का परमिंदर सिंह है। जांच अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जशनजीत सिंह की शिकायत पर 20 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी ने 18/19 सितंबर की रात अर्जुन चक्की के पास से बाइक चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि पूछताछ कर बाइक बरामद की जा सके। संवाद