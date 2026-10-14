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Ambala News: बैंक चेयरमैन की 38 हजार की साइकिल चोरी

Wed, 14 Oct 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:10 AM IST
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Bank chairman's bicycle worth Rs 38,000 stolen
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। छावनी के एक सहकारी बैंक के चेयरमैन की बेसमेंट पार्किंग से 38 हजार रुपये की स्पोर्ट्स साइकिल चोरी हो गई। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में पोस्टल आरएमएस एम्पलाइज को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और एच-40, पीटी कॉलोनी निवासी सचिन खर्ब ने बताया कि उन्होंने अपनी ब्रांडेड फायरफॉक्स साइकिल 6 अक्तूबर को बैंक की बेसमेंट पार्किंग में पार्क की थी। इसके बाद जब वे 9 अक्तूबर की शाम करीब 6 बजे सैर करने के लिए साइकिल लेने गए, तो वह नहीं मिली।
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सीसीटीवी से हुआ खुलासा
साइकिल गायब मिलने पर जब बैंक के सुरक्षा कैमरे की फुटेज खंगाली गई, तो पता चला कि 8 अक्तूबर को सुबह करीब 10:49 बजे एक युवक बैंक की बेसमेंट पार्किंग से साइकिल चुराकर ले गया। फुटेज में दिख रहे चोर की उम्र करीब 20 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। चेयरमैन ने चोर का स्पष्ट वीडियो फुटेज पुलिस को भी उपलब्ध करा दिया है। जांच अधिकारी मुख्य सिपाही बंटी कुमार और सुभाष कुमार की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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