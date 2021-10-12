फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Ban on providing fuel to vehicles without number plates

Ambala News: बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध

Sat, 17 Oct 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Ban on providing fuel to vehicles without number plates
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला सिटी। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट अंबाला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा में आने वाले सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध नंबर प्लेट (पंजीकरण संख्या) वाले वाहनों को ईंधन देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
अब अंबाला में बिना नंबर प्लेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या अन्य कोई ईंधन नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ समय से यह बात सामने आई थी कि असामाजिक और आपराधिक तत्व चोरी, डकैती, गोलीबारी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने के लिए बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह सख्त प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन

-----
पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश
जिला प्रशासन की ओर से अंबाला जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों, प्रबंधकों, ऑपरेटरों और कर्मचारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed