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घटना रात करीब 12:30 बजे की है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 268 के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को दो अज्ञात युवक चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद सदर कैंट थाना प्रभारी धर्मबीर सिंह और हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज को उनके सरकारी नंबरों पर पूरे मामले की जानकारी दी गई। संवाद विज्ञापन

घटना रात करीब 12:30 बजे की है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 268 के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को दो अज्ञात युवक चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद सदर कैंट थाना प्रभारी धर्मबीर सिंह और हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज को उनके सरकारी नंबरों पर पूरे मामले की जानकारी दी गई। संवाद

अंबाला। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार देर रात मोटरसाइकिल चोरी करने पहुंचे दो अज्ञात युवकों का प्रयास स्थानीय लोगों की सतर्कता से विफल हो गया। खुद को घिरता देख आरोपी अपनी बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने संदिग्ध बाइक को कब्जे में लेकर हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया है।