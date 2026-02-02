Ambala News: वार्षिक खेल में अर्पित और प्रज्ञा का दबदबा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी स्थित रिवरसाइड डीएवी पब्लिक स्कूल में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने एथलेटिक्स, रस्साकशी, शॉटपुट और लंबी कूद जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में लड़कों के वर्ग में वरुण हाउस के अर्पित जस्सी ने कुल पांच स्पर्धाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। अर्पित ने 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और 400 मीटर रिले रेस में जीत हासिल की। लड़कियों के वर्ग में इंद्र हाउस की प्रज्ञा लंबा ने भी अपना दबदबा बनाए रखा। प्रज्ञा ने तीन स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 100 मीटर, 800 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले रेस में पहला स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त, प्रज्ञा ने 200 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया।व्यक्तिगत स्पर्धाओं के मुख्य परिणाम100 मीटर दौड़ में लड़कों में अर्पित जस्सी प्रथम रहे। लड़कियों में प्रज्ञा लंबा ने पहला स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में लड़कों में अर्पित जस्सी ने जीत दर्ज की। लड़कियों में आरना मेहता प्रथम स्थान पर रहीं। 800 मीटर दौड़ में लड़कों में अर्पित जस्सी और लड़कियों में प्रज्ञा लंबा ने पहला स्थान हासिल किया। लंबी कूद में लड़कों में अर्पित जस्सी प्रथम रहे। शॉटपुट में लड़कियों में हरलीन ने पहला स्थान प्राप्त किया।टीम स्पर्धाओं में छात्रों का प्रदर्शनरस्साकशी की टीम स्पर्धा में लड़कों के वर्ग में सतकीरत सिंह की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। रमनजोत की टीम दूसरे स्थान पर रही। लड़कियों के वर्ग में रिद्धिमा की टीम प्रथम स्थान पर रहीं। अलीशा की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर रिले रेस में लड़कों की टीम में अर्पित, करणवीर, तेजस व प्रभजोत ने पहला स्थान प्राप्त किया। लड़कियों की रिले टीम में प्रज्ञा, आस्था, पलक व तरनप्रीत ने भी प्रथम स्थान हासिल किया।