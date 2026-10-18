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Ambala News: चोरी का एक और आरोपी गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
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Another theft accusAnother theft accused arresteded arrested
अंबाला सिटी। पुलिस ने मानव चौक हिसार रोड के पास एक दुकान व सुबोध मार्कंडे क्लिनिक से नकदी व मोबाइल चोरी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जांच अधिकारी रणदीप सिंह ने बताया कि साहिल पाहवा ने 14 अक्तूबर को दुकान का ताला तोड़कर चोरी होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पहले अमर कुमार को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया था और दो बालकों को सुधार गृह भेजा था। इसके बाद, 16 अक्तूबर को पुलिस ने वारदात में शामिल दूसरे आरोपी शक्ति नगर निवासी लविश कुमार को भी काबू किया। संवाद
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हेरोइन के साथ दो तस्कर पकड़े
अंबाला सिटी। एएनसी और सीआईए-नारायणगढ़ टीमों ने कार्रवाई करते हुए 33 ग्राम 18 मिलिग्राम हेरोइन के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहला मामला सिटी का है, जहां एएनसी टीम ने पालिका विहार के पास से सौरभ को 21 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दूसरे मामले में सीआईए-नारायणगढ़ टीम ने थाना साहा क्षेत्र से अनुराग वालिया को 12 ग्राम 18 मिलिग्राम हेरोइन के साथ काबू किया। संवाद
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