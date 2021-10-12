फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Allegations of hostage taking and beating

Ambala News: बंधक बनाकर पीटने का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Allegations of hostage taking and beating
अंबाला सिटी। महावीर नगर निवासी रमनदीप सिंह और उसके परिजनों पर बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, विदेश में बंधक बनाकर पीटने और बैंक खाते से पैसे हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस ने पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का विवाह जनवरी 2023 में रमनदीप के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के अगले ही दिन से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति के कनाडा जाने के बाद भी प्रताड़ना का दौर नहीं थमा। वहां बुलाकर पति ने घर खरीदने के नाम पर दो करोड़ रुपये की मांग की और इन्कार करने पर कमरे में बंधक बनाकर पीटा। कनाडा पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी पति को गिरफ्तार भी किया था। भारत लौटने पर पीड़िता को पता चला कि ससुर ने उसके बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लिए हैं और ससुराल के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। जांचकर्ता मुख्य सिपाही रजनीश कौर ने बताया कि मामले की जांच शुरु कर दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed