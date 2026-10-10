Ambala News: सौर ऊर्जा से रोशन होगा आकाश गंगा सामुदायिक भवन

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अंबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरएचए बाजार स्थित प्रसिद्ध आकाश गंगा सामुदायिक भवन को अब सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत सामुदायिक भवन की छत पर 09 केडब्लयूपी क्षमता का ग्रिड-कनेक्टेड रूफ-टॉप सोलर पीवी सिस्टम स्थापित किया जाएगा। छावनी परिषद की ओर से इस कार्य के लिए औपचारिक ई-निविदा जारी कर दी गई है।इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 4.30 लाख तय की गई है। चुनी गई एजेंसी को केवल सोलर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग ही नहीं करनी होगी, बल्कि आगामी 5 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी भी उसी फर्म/ठेकेदार की होगी। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद शर्मा ने जारी अधिसूचना में बताया गया कि इस पहल से न केवल सामुदायिक भवन के बिजली बिलों में भारी कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक मिसाल साबित होगा।बोर्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस सोलर प्लांट के शुरू होने से आकाश गंगा भवन आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की ओर बढ़ेगा। - राहुल आनंद शर्मा, मुख्य अधिशासी अधिकारी, कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाल।