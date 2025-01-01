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अंबाला सिटी। त्योहारी सीजन के बाद अब शादियों के सीजन ने अंबाला की थोक और खुदरा कपड़ा मंडी में रौनक बढ़ा दी है। एशिया की प्रमुख कपड़ा मंडियों में शुमार अंबाला की होलसेल क्लॉथ मार्केट में बाहरी राज्यों के खरीदारों की आवाजाही तेज हो गई है। व्यापारी आगामी एक महीने में कारोबार के सैकड़ों करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की उम्मीद जता रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार, पूरे त्योहारी सीजन में कपड़ों का कारोबार 554 करोड़ रुपये से अधिक रहा।शादी के सीजन को देखते हुए लहंगा-चुनरी, हैवी साड़ियों, पैंट-शर्ट के थान और वूलन सूट की मांग बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खुदरा व्यापारी थोक में खरीदारी के लिए अंबाला पहुंच रहे हैं। होलसेल क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार बुकिंग में करीब 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी को कपड़ा कारोबार के लिहाज से सबसे अहम महीने माना जाता है।जाम और पार्किंग से व्यापारी परेशानकारोबार में तेजी के बीच बाजार की अव्यवस्थाएं व्यापारियों और ग्राहकों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। कपड़ा मार्केट और सदर बाजार क्षेत्र में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। व्यापार मंडल ने सीजन के दौरान अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और ई-रिक्शा के प्रवेश को नियंत्रित करने की मांग की है।पिछले कुछ समय से अंबाला के कपड़ा मार्केट में खरीद बिक्री औसत ही चल रही थी। कोरोना काल से यही हाल था, मगर इस बार त्योहार अच्छा रहा। अब शादियों का सीजन चल रहा है। इस बार बेहतर कारोबार की उम्मीद है। बाहरी राज्यों के व्यापारी भी आ रहे हैं।- विशाल बतरा, प्रधान, अंबाला होलसेल क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन।