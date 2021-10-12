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माई सिटी रिपोर्टरअंबाला। पुलिस टीम पर पिटबुल छोड़ने और तलवार से जानलेवा हमला करने के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने आरोपी आरीमन उर्फ हरीमन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले की मुख्य आरोपी मंजीता की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 20 जनवरी 2022 को हुई थी। हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी प्रभारी बलकार सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में वांछित मंजीता की तलाश करनी थी। पुलिस टीम जब मंजीता के घर पहुंची तो उसने अपने बेटों को पुलिस पर हमला करने को कहा। आरोप था कि एक बेटे ने पिटबुल छोड़ दिया और दूसरे ने तलवार लहराते हुए पुलिसकर्मियों को दौड़ाया। अंबाला कैंट थाने में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था।जांच में मिलीं खामियांसुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की जांच में कई खामियां पाईं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी को कोई चोट नहीं आई थी। शुरुआती शिकायत में वर्दी फटने का भी जिक्र नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनिवार्य प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया। गवाहों के बयानों में विरोधाभास और स्वतंत्र गवाहों की कमी के कारण अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।