Ambala News: सड़क हादसे में युवक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीमुलाना। मुस्तफाबाद-मनका रोड पर एक मोटरसाइकिल ने आगे चल रहे युवक की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक के पिता और गांव के सरपंच प्रतिनिधि पीछे आ रही कार में सवार थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते देखा।पुलिस को दी गई शिकायत में लबाना गांव, थाना छप्पर निवासी सोहन सिंह ने बताया कि वह और उनका 22 वर्षीय बेटा हर्ष मुस्तफाबाद स्थित राजीव की आढ़त पर मजदूरी का काम करते थे। 9 अक्तूबर को 12:15 बजे सोहन सिंह और राजीव क्रेटा कार में सवार होकर आढ़त से चले थे। वहीं, उनका बेटा हर्ष अपनी मोटरसाइकिल पर उनके आगे-आगे जा रहा था।रात करीब 12:30 बजे जब वे मुस्तफाबाद से मनका गांव की तरफ श्री श्याम पैलेस के पास पहुंचे, तो सामने से आ रहे एक अन्य मोटरसाइकिल चालक ने हर्ष की बाइक में टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी बाइक चालक कुछ देर मौके पर रुका और फिर अपनी मोटरसाइकिल सहित फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच अधिकारी थाना मुलाना के एएसआई धर्मराज का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।