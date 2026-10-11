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Ambala News: सड़क हादसे में युवक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 03:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:09 AM IST
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A Youngster died in a road accident.
- मुस्तफाबाद-मनका रोड पर श्री श्याम पैलेस के पास एक बाइक ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुलाना। मुस्तफाबाद-मनका रोड पर एक मोटरसाइकिल ने आगे चल रहे युवक की बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक के पिता और गांव के सरपंच प्रतिनिधि पीछे आ रही कार में सवार थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते देखा।

पुलिस को दी गई शिकायत में लबाना गांव, थाना छप्पर निवासी सोहन सिंह ने बताया कि वह और उनका 22 वर्षीय बेटा हर्ष मुस्तफाबाद स्थित राजीव की आढ़त पर मजदूरी का काम करते थे। 9 अक्तूबर को 12:15 बजे सोहन सिंह और राजीव क्रेटा कार में सवार होकर आढ़त से चले थे। वहीं, उनका बेटा हर्ष अपनी मोटरसाइकिल पर उनके आगे-आगे जा रहा था।
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रात करीब 12:30 बजे जब वे मुस्तफाबाद से मनका गांव की तरफ श्री श्याम पैलेस के पास पहुंचे, तो सामने से आ रहे एक अन्य मोटरसाइकिल चालक ने हर्ष की बाइक में टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी बाइक चालक कुछ देर मौके पर रुका और फिर अपनी मोटरसाइकिल सहित फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच अधिकारी थाना मुलाना के एएसआई धर्मराज का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।
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