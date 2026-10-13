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Ambala News: पेट दर्द का बहाना बनाकर घर से निकली युवती लापता

Tue, 13 Oct 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:12 AM IST
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A young woman who left her home on the pretext of stomach ache is missing.
नारायणगढ़। दूधली गांव से दोपहर के समय परिवार के साथ खाना खा रही एक युवती पेट दर्द का बहाना बनाकर घर से निकली और फिर लापता हो गई। काफी तलाशने के बाद भी जब उसका सुराग नहीं लगा तो गुमशुदगी और बहला-फुसलाकर ले जाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।
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उसका साथ ले जाया गया छोटा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद जब परिजनों ने घर पर छूटे उसके मुख्य मोबाइल की जांच की, तो उनके होश उड़ गए। मोबाइल की व्हाट्सएप चैटिंग से पता चला कि युवती कुछ दिनों से एक अज्ञात युवक के लगातार संपर्क में थी और उससे बातचीत कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उसी युवक ने साजिश के तहत बुलाया है और वह उसी के साथ कहीं चली गई है।
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जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार का कहना है कि घटनास्थल का दौरा कर आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी है। संदिग्ध युवक के मोबाइल नंबर और कॉलग्रेल के आधार पर दोनों की तलाश की जा रही है। जल्द ही युवती को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
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