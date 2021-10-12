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अंबाला सिटी। प्रेम नगर इलाके में शुक्रवार शाम चोरों ने सड़क किनारे खड़ी एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी का पिछला शीशा तोड़कर भीतर रखा लेनोवो कंपनी का लैपटॉप, करीब 90 हजार रुपये नकद और जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए।चौकी मॉडल टाउन पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर थाना बलदेव नगर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में चंडीगढ़ के सेक्टर 42-बी निवासी विजय शर्मा ने बताया कि वह लेबोरेटरी किट्स व मशीनों का व्यवसाय करते हैं।शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे वह अपनी ग्रे रंग की इनोवा क्रिस्टा से प्रेम नगर स्थित अपने रिश्तेदार अरविंद शर्मा से मिलने आए थे। उन्होंने गाड़ी अलंकार इलेक्ट्रॉनिक के सामने सड़क किनारे लॉक कर खड़ी की थी।करीब सवा घंटे बाद शाम 6:40 बजे जब वह वापस गाड़ी के पास लौटे तो देखा कि कंडक्टर साइड का पिछला शीशा टूटा हुआ था। जांच करने पर गाड़ी के अंदर रखा काले रंग का लेनोवो लैपटॉप और लैपटॉप के नीले बैग में रखी करीब 90 हजार रुपये की नकदी गायब थी। इसके अलावा बैग में रखे एक्सिस व एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड, पैन कार्ड व अन्य जरूरी कागजात भी चोरी हो गए।