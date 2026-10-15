Ambala News: 70 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर किया घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीजलबेड़ा। भुडंगपुर गांव में मकान के आगे रेत डालने के विवाद में दो युवकों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया। बुजुर्ग अपनी पोती को स्कूल से लौट रहे थे। तभी उन पर लाठी-डंडों और मुक्कों से हमला किया गया। इस हमले में बुजुर्ग का दांत टूट गया और उन्हें आठ गंभीर चोटें भी आईँ।पुलिस को दी गई शिकायत में सोमनाथ ने बताया कि वह एक साल से मकान बनवा रहे हैं। गली में रेत गिरवा रखा था। गत 13 अक्तूबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे सोमनाथ अपनी पोती को स्कूल से लौट रहे थे। तभी गांव के सागर और रमन ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने रेत गिराने को लेकर उन पर हमला कर दिया। रमन ने सोमनाथ के मुंह पर मुक्का मारा। इससे उनका नीचे का दांत टूट गया और मसूड़े से खून बहने लगा। जब बुजुर्ग ने अपनी पोती को बचाने का प्रयास किया, तो सागर ने उनकी कमर, टांगों और शरीर पर डंडों से कई वार किए।पुलिस ने दर्ज किया मामलाघायल सोमनाथ को पड़ोसियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौडमस्तपुर पहुंचाया। वहां से उन्हें नागरिक अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सा कानूनी रिपोर्ट में बुजुर्ग के शरीर पर कुल आठ गंभीर चोटें दर्ज की गई हैं। जांच अधिकारी तरसेम कुमार ने बताया कि चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सागर और रमन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।