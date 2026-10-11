Ambala News: 650 लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच

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अंबाला। सेवा संकल्प अभियान के तहत छावनी के श्याम नगर स्थित मिक्की मॉडल स्कूल में निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में लगभग 650 लोगों ने स्वास्थ्य की जांच कराई। कार्यक्रम में नगर परिषद की अध्यक्षा स्वर्ण कौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर ललता प्रसाद, आरती सहगल, डॉ. पूजा, किरण पाल चौहान, संजीव अत्री सहित गणमान्य उपस्थित रहे। संवाद