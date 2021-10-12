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अंबाला। थाना सदर पुलिस और एएनसी टीम ने एनएच-44 पर देवीनगर स्थित लबाना पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर लाइबेरिया निवासी एक विदेशी युवक को नशीले पदार्थों के साथ काबू किया है। युवक के कब्जे से 60 ग्राम एमडीएमए और 52 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है।पुलिस के अनुसार एएनसी टीम को सूचना मिली थी कि लाइबेरिया मूल का के. मोहम्मद फिलहाल खरड़ (मोहाली) की अमायरा ग्रीन्स में रह रहा है। वह नशीला पदार्थ सप्लाई के लिए देवीनगर टोल टैक्स से अंबाला की ओर आ रहा है। टीम ने नाकाबंदी की और ईटीओ बजरंग लाल शर्मा की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली। इस दौरान युवक से 60 ग्राम एमडीएमए, 52 ग्राम हेरोइन, एक मोबाइल फोन और 1000 रुपये मिले। वह कोई परमिट या लाइसेंस नहीं दिखा सका। युवक पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 22(सी) लगाई गई है। धारा 21 मादक पदार्थों (जैसे हेरोइन) और धारा 22 साइकोट्रॉपिक पदार्थों (जैसे एमडीएमए) के अवैध कब्जे व तस्करी से जुड़ी है। इसमें सी वाणिज्यिक मात्रा को दर्शाता है, जिसमें कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। नशे के नेटवर्क और सप्लाई चेन की कड़ियां खंगाली जा रही हैं।-शंभू लाल, थाना प्रभारी, थाना सदर