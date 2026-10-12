Ambala News: दिवाली और छठ पर्व के लिए 52 ऑटोमेटिक टिकट मशीनें तैयार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। दिवाली और छठ महापर्व पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंडल प्रशासन ने स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) पूरी तरह सक्रिय कर दी हैं, जिससे यात्रियों को तुरंत अनारक्षित और यूटीएस टिकट मिल सकें।रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पर्व के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की अतिरिक्त आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ स्टेशन मास्टरों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। एटीवीएम मशीनों के जरिये यात्री बिना किसी देरी के सेकंड क्लास और अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकेंगे।प्रमुख स्टेशनों पर इन मशीनों पर सहायक भी तैनात किए गए हैं। ये सहायक उन यात्रियों की मदद करेंगे जो तकनीक से अपरिचित हैं। वाणिज्य विभाग की टीम और स्टेशन मास्टर परिसर में मौजूद रहकर यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की अव्यवस्था को फैलने से रोकना है। इन कदमों से यात्रियों को सुगम और त्वरित यात्रा अनुभव मिलेगा।अंबाला मंडल में एटीवीएम का विस्ताररेलवे प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मंडल भर में यात्रियों को सुविधा देने के लिए मशीनों की निगरानी लगातार की जा रही है। मंडल के सबसे बड़े अंबाला कैंट स्टेशन पर दो अतिरिक्त मशीनें स्थापित की गई हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर आठ हो गई है। इसी प्रकार बठिंडा में पांच, चंडीगढ़ में छह, सहारनपुर में चार और कालका में दो मशीनें लगाई गई हैं।मंडल में एटीवीएम की व्यापक उपलब्धताअबोहर, आनंदपुर साहिब और अन्य स्टेशनों पर भी एक-दो मशीनें उपलब्ध हैं। मंडल में कुल 52 मशीनों में से 51 मशीनें पूरी तरह कार्यशील हैं। दैनिक आधार पर हजारों यात्री इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पर्व के दौरान यात्रियों को टिकट संबंधी कोई परेशानी न हो।छठ और दिवाली पर पूर्वांचल, यूपी और बिहार जाने वाले श्रमिकों एवं रेल यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होती है। रेलवे का उद्देश्य है कि स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही यात्री को तुरंत टिकट मिले और वे अपनी ट्रेन पकड़ सकें।- यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल