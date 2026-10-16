Ambala News: निशानेबाजी के ट्रायल में 35 खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

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अंबाला। छावनी के शाहपुर स्थित थर्ड आई शूटिंग रेंज में शूटिंग खेल के खिलाड़ियों के चयन के लिए वीरवार को ट्रायल का आयोजन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में अंबाला से लगभग 35 युवा शूटिंग खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी निशानेबाजी का प्रदर्शन किया।ओपन कैटेगरी (पुरुष व महिला) के तहत सीनियर वर्ग में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ को लेकर अंबाला में तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2026 में अंबाला जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे।जिला खेल अधिकारी रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि अंबाला में 12 से लेकर 16 तक विभिन्न खेलों के ट्रायल आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इस बार के खेल महाकुंभ में अंबाला के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे।