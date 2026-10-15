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Ambala News: कुश्ती के ट्रायल में 20 लड़के और 3 लडकियों का चयन

Thu, 15 Oct 2026 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:54 AM IST
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20 boys and 3 girls selected in wrestling trials
अंबाला छावनी के स्पोर्टस होस्टल में कराटे के ट्रायल देती ​खिलाड़ी। संदीप कुमार
कराटे, तीरंदाजी, बेसबॉल, टेबल टेनिस सहित अन्य खेलों में 400 खिलाड़ियों ने लिया भाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए चयन प्रक्रिया के तीसरे दिन बुधवार को सिटी और छावनी के वार हीरोज स्टेडियम और स्पोर्ट्स हॉस्टल में मुकाबले हुए। इस दौरान विभिन्न खेलों में लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया और राज्य स्तर पर अपनी दावेदारी मजबूत की। जिला खेल अधिकारी रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में अंबाला जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
चयन प्रक्रिया में नेटबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, कराटे, टेनिस, साइकिलिंग, रोइंग और वुशु जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छावनी के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कुश्ती के ट्रायल आयोजित किए गए। इन ट्रायलों में 70 लड़कों और तीन लड़कियों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबलों के बाद 20 लड़कों और सभी तीन लड़कियों का चयन किया गया।
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इस प्रकार कुश्ती में कुल 23 युवा पहलवानों का चयन हुआ। फ्री स्टाइल लड़कों में 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 और 125 किलोग्राम भार वर्ग में दस खिलाड़ी चुने गए। ग्रीक रोमन लड़कों में 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 और 130 किलोग्राम भार वर्ग में दस पहलवानों का चयन हुआ। फ्री स्टाइल लड़कियों में 50, 53 और 55 किलोग्राम भार वर्ग में तीन बालिकाओं का चयन किया गया।
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विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन
अंबाला में आयोजित चयन प्रक्रिया में कई खेलों को शामिल किया गया। नेटबॉल, बेसबॉल और कराटे जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। टेनिस, रोइंग और वुशु में भी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टेबल टेनिस और साइकिलिंग में भी कड़े मुकाबले देखने को मिले। इन सभी खेलों में अंबाला के लगभग 400 खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की। कुश्ती के ट्रायल बुधवार को अंबाला छावनी के स्पोर्ट्स हॉस्टल में हुए। इन ट्रायलों में 70 लड़कों और तीन लड़कियों ने भाग लिया। फ्री स्टाइल लड़कों के दस भार वर्गों में दस पहलवानों का चयन हुआ। ग्रीक रोमन लड़कों के दस भार वर्गों में भी दस पहलवान चुने गए। फ्री स्टाइल लड़कियों के तीन भार वर्गों में सभी तीन बालिकाओं का चयन किया गया। चयनित पहलवान अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंबाला का प्रतिनिधित्व करेंगे।

तीरंदाजी और साइकिलिंग में हुए रोमांचक मुकाबले
तीरंदाजी प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों के लिए मुकाबले हुए। इसमें कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट, टीम इवेंट और मिक्स्ड टीम इवेंट्स शामिल थे। रिकर्व व्यक्तिगत और रिकर्व टीम इवेंट्स में भी खिलाड़ियों ने सटीक निशाने साधे। साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में ट्रैक, रोड और एमटीबी इवेंट्स आयोजित किए गए। ट्रैक इवेंट्स में 10000 मीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल और स्प्रिंट जैसी रेस हुईं। लड़कियों के लिए रोड इवेंट्स में 500 मीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल और 3000 मीटर व्यक्तिगत पर्स्यूट जैसे रोमांचक मुकाबले संपन्न हुए।

अंबाला छावनी के स्पोर्टस होस्टल में कराटे के ट्रायल देती खिलाड़ी। संदीप कुमार

अंबाला छावनी के स्पोर्टस होस्टल में कराटे के ट्रायल देती खिलाड़ी। संदीप कुमार

अंबाला छावनी के स्पोर्टस होस्टल में कराटे के ट्रायल देती खिलाड़ी। संदीप कुमार

अंबाला छावनी के स्पोर्टस होस्टल में कराटे के ट्रायल देती खिलाड़ी। संदीप कुमार

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