अंबाला। यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने शिक्षा विभाग के सहयोग से पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय रोड सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में जिले के 42 स्कूलों और 3 कॉलेजों की कुल 18 टीमों ने भाग लेकर सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों पर अपनी समझ का प्रदर्शन किया।आयोजकों के अनुसार, इस पहल का मकसद छात्रों को सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे स्वयं नियमों का पालन करने के साथ परिवार व समाज को भी प्रेरित कर सकें। पुलिस प्रतिवर्ष जिला, रेंज और राज्य स्तर पर ऐसी प्रतियोगिताएं कराती है। जिला स्तर के विजेता अब शीघ्र होने वाली रेंज स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके विजेता राज्य स्तर पर पहुंचेंगे। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉ. विकास कोहली, एसपीसी सदस्य राकेश मक्कड़, डॉ. पुनीत जैन, दीपक आनंद, गुरमीत सिंह चोपड़ा, ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर उप निरीक्षक चरणजीत सिंह, एएसआई मान सिंह और महिला मुख्य सिपाही मनीषा मौजूद रहे।