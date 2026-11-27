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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए अमनदीप उर्फ बिल्ला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इससे पहले 26 नवंबर को अदालत ने विस्तृत फैसले में अमनदीप उर्फ बिल्ला को इस अपराध का दोषी ठहराया था।सजा पर बहस के दौरान दोषी अमनदीप उर्फ बिल्ला ने अदालत में बयान दर्ज कराया था कि वह गरीब है और उसकी पत्नी व पिता का निधन हो चुका है। उसके दो बच्चे हैं तथा उसकी वृद्ध मां बीमार रहती हैं। दोषी ने कहा कि वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है, उस पर कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह वर्ष 2020 से मुकदमे का सामना कर रहा है, इसलिए नरमी बरती जाए। उसके अधिवक्ता ने भी पारिवारिक परिस्थितियों व लंबे समय से चल रहे मुकदमे का हवाला देकर कम सजा की मांग की।दूसरी ओर, राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने इन दलीलों का विरोध किया और कानून के तहत सख्त व उदाहरण पेश करने वाली सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों और दोषी को सुनने के बाद अदालत ने दोषी की पृष्ठभूमि, पारिवारिक हालात और मामले से जुड़े प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जांच या विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सीआरपीसी की धारा 428 के तहत समायोजित होगी।