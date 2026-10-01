फिटनेस को लेकर Gen Z की सोच क्यों है अलग?: जिम ही नहीं, घर और बाहर भी वर्कआउट, जानें युवाओं की बदलती पसंद

क्या Gen Z फिटनेस मार्केट का बड़ा लेकिन अभी अनछुआ बाजार है?

Gen Z ने फिटनेस को सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी वजह से उन्हें अक्सर ‘Generation Active’ भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, Gen Z के 36% युवा पहले से नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन असली मौका इससे कहीं बड़ा है। करीब 50% Gen Z युवा नियमित वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें शुरुआत करने के लिए मदद चाहिए। ऐसे में फिटनेस कंपनियों के लिए यह एक बड़ा अनछुआ मार्केट है। इसे समझने के लिए युवाओं की अलग-अलग परेशानियों और जरूरतों को समझना जरूरी होगा। जो Gen Z युवा अभी एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें से 68% पहले घर पर वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में जिम और फिटनेस कंपनियों के लिए अच्छी क्वालिटी के डिजिटल वर्कआउट ऑप्शन देना युवाओं तक पहुंचने का एक अहम तरीका हो सकता है।