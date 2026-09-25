नवरात्रि में Gen-Z का नया ट्रेंड: अब रेंट पर मिलेगा गरबा पार्टनर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये पैकेज

हालांकि, इन पैकेजेस और कीमतों की जानकारी फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स के जरिए सामने आ रही है। इसलिए इन्हें किसी आधिकारिक या मानकीकृत सेवा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

पुलिस और बजरंग दल का रिएक्शन: सुरक्षा और सतर्कता जरूरी

‘रेंटल गरबा पार्टनर’ के इस ट्रेंड को लेकर जहां सोशल मीडिया पर युवाओं में उत्सुकता दिख रही है, वहीं पुलिस ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम के एसीपी हार्दिक माकड़िया के मुताबिक, यह सोशल मीडिया पर चल रही एक तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है, लेकिन अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन संपर्क और पैसों के लेन-देन में सावधानी बेहद जरूरी है। वहीं, बजरंग दल जैसे संगठनों ने भी इस कॉन्सेप्ट पर आपत्ति जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में ‘रेंटल गरबा पार्टनर’ का यह ट्रेंड सोशल मीडिया की चर्चा से आगे बढ़कर सुरक्षा और सामाजिक बहस का मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है।