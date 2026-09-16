क्या आप भी हुए हैं घोस्ट?: न लड़ाई, न ब्रेकअप, बस अचानक गायब, जेन-जी के बीच क्यों बढ़ रहा है Ghosting Culture?

अधूरी कहानी दिमाग को ज्यादा क्यों परेशान करती है?

कभी आपने नोटिस किया है कि किसी बात का जवाब न मिले तो हम उसे बार-बार सोचते रहते हैं? मन में यही चलता रहता है-‘आखिर हुआ क्या था?’ इसकी एक मनोवैज्ञानिक वजह Zeigarnik Effect बताई जाती है। मनोवैज्ञानिक ब्लूमा जाइगार्निक के मुताबिक, हमारा दिमाग अधूरी बातों और अधूरे अनुभवों को पूरा हुई चीजों के मुकाबले ज्यादा याद रखता है।



Ghosting में भी कुछ ऐसा ही होता है। सामने वाला बिना कोई वजह बताए अचानक गायब हो जाता है। न साफ रिजेक्शन मिलता है, न ब्रेकअप की बातचीत और न ही कोई आखिरी जवाब। यानी कहानी अचानक बीच में ही रुक जाती है। फिर दिमाग उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए पुरानी चैट दोबारा पढ़ता है, बातचीत को याद करता है और छोटी-छोटी बातों में कोई हिंट खोजने लगता है। जैसे किसी कॉलेज स्टूडेंट की कई हफ्तों तक किसी से चैट चल रही हो और अचानक सामने वाला गायब हो जाए। इसके बाद वो महीनों तक यही सोच सकता है कि ‘आखिर ऐसा क्या बदल गया?’

