Gen Z की वायरल भाषा: 6-7 से Glazing तक, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे इन Slang का क्या है मतलब?

7. Mog

मतलब क्या है?

'Mog या 'Mogging' का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा Standout करना या उसे पीछे छोड़ देना। यह खासकर Looks, Height, Body, कपड़ों या Overall Appearance के लिए इस्तेमाल होता है।



कहां से आया?

'Mog' को इंटरनेट के पुराने 'AMOG' यानी 'Alpha Male of the Group' शब्द से जोड़ा जाता है। बाद में यह Looksmaxxing और ऑनलाइन Appearance Culture में ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और फिर TikTok जैसे प्लैटफॉर्म पर एक सामान्य Meme Slang बन गया।



उदाहरण

एक ग्रुप में सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति सबसे ज्यादा standout कर रहा है। कमेंट: 'She Completely Mogged Everyone.' या 'New Haircut में तो बहन तू पूरी Class को Mog कर रही है।'

8. Chopped

मतलब क्या है?

'Chopped' किसी व्यक्ति के Looks के लिए इस्तेमाल होने वाला Negative Slang है। अगर कोई कहता है 'You Look Chopped', तो उसका मतलब है कि उसे आपका Look, Hairstyle या Overall Appearance अच्छा नहीं लग रहा। यानी यह तारीफ नहीं है।



कहां से आया?

इस शब्द का इस्तेमाल पहले से अलग-अलग इंटरनेट और Community Slang में मिलता है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल लोगों के लुक्स का मजाक उड़ाने के लिए ज्यादा बढ़ा।



उदाहरण

'मैंने खुद Haircut करने की कोशिश की।' दोस्त: 'Girl, You Look Chopped.' या 'आज की Photo में मैं इतनी Chopped क्यों लग रही हूं?' क्योंकि यह किसी की Appearance का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसे किसी अनजान व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं माना जाता।

9. Glazing

मतलब क्या है?

'Glazing' का मतलब है किसी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना। जब कोई किसी Celebrity, खिलाड़ी या दोस्त की इतनी तारीफ करने लगे कि बाकी लोग कहें कि अब बस भी करो, तब लोग कहते हैं: 'Stop glazing.'



कहां से आया?

यह शब्द 2020 के दशक में इंटरनेट और Streaming Culture में तेजी से लोकप्रिय हुआ। Twitch, TikTok, YouTube और X पर इसका इस्तेमाल खासकर किसी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा तारीफ या समर्थन करने के लिए होने लगा।



उदाहरण

'वो Actor अच्छा है।' 'Best Actor Ever! इससे अच्छा कोई Actor हो ही नहीं सकता!' जवाब: 'Bro, Stop Glazing.' यानी जरूरत से ज्यादा तारीफ मत करो।