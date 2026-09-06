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टीवीएस ऑर्बिटर बनाम हीरो विडा: रेंज, फीचर्स और कीमत में कौनञसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है ज्यादा बेहतर? देखें तुलना

Sun, 06 Sep 2026 08:47 AM IST
जागृति शुक्ला टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Sun, 06 Sep 2026 08:47 AM IST
सार

भारत के टू-व्हीलर बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। सिटी राइडिंग और रोजमर्रा के ऑफिस आने-जाने के लिए पेट्रोल बाइक्स की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसका सबसे बड़ी वजह इनकी कम रनिंग कॉस्ट और पेट्रोल का झंझट न होना है। अगर आपभी अपने लिए एक किफायती, आधुनिक और दमदार फीचर्स वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, तो टीवएस ऑर्बिटर और हीरो विडा सीरीज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमतों के आधार पर दोनों की पूरी तुलना समझते हैं।
 

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TVS Orbiter vs Hero Vida: Which Electric Scooter Better City Rides? Check Everything
टीवीएस ऑर्बिटर बनाम हीरो विडा - फोटो : vidaworld and tvsmotor

विस्तार
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भारत में अब सिटी राइड के लिए लोग हैवी बाइक्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में पेट्रोल का खर्च नहीं उठाना पड़ता और रोजाना इस्तेमाल का खर्च भी कम हो सकता है। अगर आप भी शहर में रोजाना आने-जाने के लिए सस्ता और अच्छे फीचर्स वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे हैं, तो टीवएस ऑर्बिटर और हीरो विडा आपके लिए विकल्प हो सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में अच्छी रेंज और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, बैटरी, रेंज, चार्जिंग और कीमत के मामले में दोनों में अंतर है। आइए जानते हैं दोनों में क्या खास है।

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टीवीएस ऑर्बिटर और हीरो विडा में बैटरी और रेंज

  • टीवीएस ऑर्बिटर में बड़ी फिक्स्ड बैटरी दी गई है। यह वेरिएंट के आधार पर एक बार फुल चार्ज होने पर 86 से 158 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। ऐसे में यह रोजाना ऑफिस या दूसरे कामों के लिए शहर में आने-जाने वाले लोगों के लिए उपयोगी विकल्प हो सकता है।
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  • वहीं, हीरो विडा में रिमूवेबल बैटरी का विकल्प मिलता है। यानी बैटरी को स्कूटर से निकालकर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलग-अलग वेरिएंट के मुताबिक रेंज 90 से 187 किलोमीटर तक है।
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रेंज के मामले में दोनों ब्रांड्स यूजर्स की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं:

  • टीवीएस ऑर्बिटर वी1 (बेस) में 1.8 kWh की बैटरी मिलती है, जो फुल चार्ज होने पर 86 किमी तक की दावा की गई IDC रेंज देती है। इसे 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। वहीं,टीवीएस ऑर्बिटर वी 2 (लॉन्ग रेंज) में 3.1 kWh की एक्सटेंडेड-रेंज बैटरी दी गई है, जो 158 किमी तक की IDC रेंज देती है।
  • हीरो विडा VX2 Go (FB) में 3.1 kWh की फिक्स्ड बैटरी मिलती है और इसकी दावा की गई रेंज 128 किमी है। इसके VX2 Go वेरिएंट में 3.4 kWh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है, जो 142 किमी तक की रेंज देती है। वहीं, VX2 Go (RQ) में 2.2 kWh की बैटरी मिलती है और इसकी रेंज 92 किमी है। हीरो विडा VX2 प्लस में 3.4 kWh की बैटरी के साथ 142 किमी तक की रेंज मिलती है। इसके टॉप वेरिएंट में 4.4 kWh का डुअल बैटरी पैक दिया गया है, जिसमें दो 2.2 kWh बैटरियां शामिल हैं। यह वेरिएंट 187 किमी तक की दावा की गई आईडीसी रेंज देता है और इसके साथ 1kW चार्जर मिलता है।


टीवीएस ऑर्बिटर के स्मार्ट फीचर्स

  • टीवीएस ऑर्बिटर को सिटी राइड को ध्यान में रखते हुए कई फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें क्रूज कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और रिवर्स या फॉरवर्ड पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।
  • स्कूटर में ब्लूटूथ इनेबल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यह टीवीएस स्मार्टएक्सकनेक्ट के साथ काम करता है। इसके जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट, जियो-फेंसिंग और एंटी-थेफ्ट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • स्टोरेज की बात करें तो इसमें 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।


हीरो विडा में क्या मिलते हैं फीचर्स?

  • हीरो विडा में बैटरी कंडीशन, रेंज और समय जैसी जानकारी दिखाने वाला डिजिटल कंसोल या 7-इंच फुल-कलर TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है।यह विडा वर्ल्ड एप के जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल और कॉल या एसएमएस अलर्ट के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्कूटर में जियो-फेंसिंग, लाइव ट्रैकिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन, ट्रिप एनालिटिक्स और व्हीकल शेयरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
  • विडा में कीलेस एंट्री, फॉलो-मी-होम लाइट्स और रिवर्स मोड भी दिया गया है। इसमें ओटीए यानी ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट भी मिलता है। राइडिंग के लिए इसमें इको, राइड, स्पोर्ट और बूस्ट जैसे मोड दिए गए हैं।


दोनों की कीमत कितनी है?
हीरो विडा के अलग-अलग मॉडल और बैटरी विकल्पों की कीमत में अंतर है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इसकी कीमत करीब 84,999 से 1.50 लाख तक जाती है।  वहीं, टीवीएस ऑर्बिटर के बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत में भी अंतर है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार टीवीएस ऑर्बिटर वी1 (Base) की एक्स-शोरूम कीमत ₹1,00,650 है, जबकि टीवीएस ऑर्बिटर वी 2 की कीमत ₹1,19,480 है।



किसके लिए कौन सा स्कूटर बेहतर?

  • अगर आपकी प्राथमिकता सिटी राइड, कम रनिंग कॉस्ट और स्मार्ट फीचर्स हैं, तो दोनों स्कूटर अपनी-अपनी जगह उपयोगी विकल्प हो सकते हैं।
  • टीवीएस ऑर्बिटर में 86 से 158 किमी तक की रेंज, 34 लीटर स्टोरेज और स्मार्टएक्सकनेक्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं हीरो विडा में रिमूवेबल बैटरी का विकल्प, अलग-अलग बैटरी क्षमता और अधिकतम 187 किमी तक की दावा की गई रेंज मिलती है।
  • इसलिए खरीदारी से पहले अपनी रोजाना की दूरी, चार्जिंग की सुविधा, बैटरी की जरूरत, बजट और पसंदीदा फीचर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। कुल मिलाकर, अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर में रोजाना आने-जाने का है, तो टीवीएस ऑर्बिटर और हीरो विडा दोनों पर विचार किया जा सकता है। 
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