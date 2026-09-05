2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च: मिला लेवल 2 ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स, जानें कीमत
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 05 Sep 2026 08:50 PM IST
सार
Maruti Suzuki ने भारतीय बाजार में नई Baleno Facelift को लॉन्च कर दिया है। 2026 मॉडल में कंपनी ने डिजाइन में सीमित बदलाव किए हैं। लेकिन फीचर्स, सेफ्टी और पावरट्रेन के मोर्चे पर इसे कई अहम अपडेट मिले हैं।
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विस्तार
देश की लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कार मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) अब नए और ज्यादा सुरक्षित अवतार में बाजार में आ गई है। कंपनी ने 2026 बलेनो फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है।
लॉन्च के साथ ही यह प्रीमियम हैचबैक भारतीय बाजार में पहले से मौजूद Hyundai i20 (ह्यूंदै आई20) और Tata Altroz (टाटा अल्ट्रोज) जैसी लोकप्रिय कारों को सीधी चुनौती देना जारी रखेगी।
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लॉन्च के साथ ही यह प्रीमियम हैचबैक भारतीय बाजार में पहले से मौजूद Hyundai i20 (ह्यूंदै आई20) और Tata Altroz (टाटा अल्ट्रोज) जैसी लोकप्रिय कारों को सीधी चुनौती देना जारी रखेगी।
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नई बलेनो फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर डिजाइन में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?डिजाइन के मामले में कंपनी ने कार के मुख्य सिल्हुट को बरकरार रखते हुए इसमें कई आधुनिक कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं:
- फ्रंट प्रोफाइल: कार के फ्रंट में डीआरएल्स (DRLs) के साथ रिवाइज्ड प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स, नया फ्रंट ग्रिल और नया बंपर दिया गया है।
- साइड और रियर प्रोफाइल: साइड प्रोफाइल पहले जैसी ही है, लेकिन इसमें 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। रियर में अब 'शार्क फिन एंटेना' मिलता है।
- नया कलर ऑप्शन: मारुति ने इस हैचबैक को एक नया और आकर्षक एनिग्मैटिक टील पेंट स्कीम में पेश किया है।
कार के इंजन, गियरबॉक्स और सीएनजी वेरिएंट में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं?नई बलेनो फेसलिफ्ट के पावरट्रेन में सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव किया गया है:
- नया Z-सीरीज इंजन: अब इसमें नया 1.2-लीटर Z-सीरीज इंजन दिया गया है, जो इससे पहले न्यू-जनरेशन स्विफ्ट और डिजायर में देखने को मिला था।
- गियरबॉक्स विकल्प: यह इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध कराया गया है।
- CNG विथ ऑटोमैटिक: मारुति सुजुकी ने बलेनो के सीएनजी (CNG) वेरिएंट में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी देना शुरू कर दिया है, जो सीएनजी कार खरीदारों के लिए एक बड़ा अपडेट है।
इंटीरियर और केबिन लेआउट के मामले में कार में क्या नया देखने को मिलता है?2026 मारुति सुजुकी बलेनो के केबिन में ब्लू और ब्लैक का प्रीमियम कॉम्बिनेशन दिया गया है:
- डैशबोर्ड लेआउट: डैशबोर्ड का लेआउट काफी हद तक पहले जैसा ही है। जिसके केंद्र में फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट स्क्रीन और बुनियादी कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं।
- स्टीयरिंग व्हील: कार में माउंटेड कंट्रोल्स के साथ वही परिचित स्टीयरिंग व्हील डिजाइन दिया गया है।
सेफ्टी के लिए पहली बार इसमें कौन-से सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स और ADAS तकनीक दी गई है?2026 बलेनो को फीचर्स और सुरक्षा के लिहाज से काफी हाई-टेक बनाया गया है:
- सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड सीट्स: इसमें पहली बार फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिली हैं।
- प्रीमियम फीचर्स: केबिन में वायरलेस चार्जर, क्लेरियन साउंड सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।
- लेवल 2 ADAS और 6 एयरबैग्स: सुरक्षा को मजबूत करते हुए स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स और लेवल 2 ADAS (Level 2 ADAS) दिया गया है। इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, हाई बीम असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं।