2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च: मिला लेवल 2 ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स, जानें कीमत

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लॉन्च के साथ ही यह प्रीमियम हैचबैक भारतीय बाजार में पहले से मौजूद Hyundai i20 (ह्यूंदै आई20) और Tata Altroz (टाटा अल्ट्रोज) जैसी लोकप्रिय कारों को सीधी चुनौती देना जारी रखेगी। विज्ञापन लॉन्च के साथ ही यह प्रीमियम हैचबैक भारतीय बाजार में पहले से मौजूद Hyundai i20 (ह्यूंदै आई20) और Tata Altroz (टाटा अल्ट्रोज) जैसी लोकप्रिय कारों को सीधी चुनौती देना जारी रखेगी।

देश की लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कार मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) अब नए और ज्यादा सुरक्षित अवतार में बाजार में आ गई है। कंपनी ने 2026 बलेनो फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है।